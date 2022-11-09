Тегеран, 9 ноября 2022, 09:35 — REGNUM Враги никогда не достигнут своей цели по разделу Ирана, заявил командующий армией Исламской Республики генерал-майор Сейед Абдолрахим Мусави. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
По его словам, даже те, кто претендует на роль сверхдержав, не осмеливаются вторгаться в Иран.
Он также сообщил, что враги сделали все, что могли, во время недавних беспорядков, охвативших Иран, планируя и организуя их, а также предоставляя протестующим разведывательные и финансовые услуги.
Подчеркнув важность сохранения бдительности, командующий отметил, что сепаратистские группы, спутниковые сети на персидском языке, а также некоторые мессенджеры непосредственно причастны к текущим беспорядкам в стране.