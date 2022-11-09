Тегеран, 9 ноября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Враги никогда не достигнут своей цели по разделу Ирана, заявил командующий армией Исламской Республики генерал-майор Сейед Абдолрахим Мусави. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

По его словам, даже те, кто претендует на роль сверхдержав, не осмеливаются вторгаться в Иран.

«Спустя 40 лет никто и ни одна страна, даже те, кто называет себя сверхдержавами, не осмеливаются вторгнуться в Иран и даже думать об этом», — заявил генерал-майор Сейед Абдолрахим Мусави, отметив, что враги хотят разделить Иран, вызвать напряженность, подорвать экономику и производство, а также помешать научно-техническому прогрессу страны, однако они «никогда не достигнут своих порочных целей».

Он также сообщил, что враги сделали все, что могли, во время недавних беспорядков, охвативших Иран, планируя и организуя их, а также предоставляя протестующим разведывательные и финансовые услуги.

Подчеркнув важность сохранения бдительности, командующий отметил, что сепаратистские группы, спутниковые сети на персидском языке, а также некоторые мессенджеры непосредственно причастны к текущим беспорядкам в стране.