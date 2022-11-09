Бразилиа, 9 ноября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. 8 ноября старший председатель Высшего ревизионного суда (SAC) Ирана на отдельных встречах с коллегами из Португалии, Малайзии и Карибского региона призвал страны к расширению сотрудничества в области аудита. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Старший председатель Высшего ревизионного суда (ВАС) Ирана Мехрдад Базрпаш встретился и провел переговоры с Хосе Таварешем, генеральным директором Трибунала по правам человека Португалии, в кулуарах 24-й Генеральной ассамблеи ИНТОСАИ в Бразилии.

Тавареш на встрече заявил, что Счетная палата Португалии полностью готова укреплять сотрудничество и взаимодействие с Высшим счетным судом Исламской Республики Иран до приемлемого уровня.

Он также призвал к обмену экспертами и комитетами по аудиту и подписанию меморандума о взаимопонимании между двумя странами.

Базрпаш также встретился и провел переговоры с Памелой Монро-Эллис, генеральным секретарем Карибской организации высших органов аудита (CAROSAI).

В ходе встречи Базарпаш предложил расширить сотрудничество между двумя сторонами в различных направлениях государственного аудита, в частности экологического аудита.

Монро, со своей стороны, выразила обеспокоенность по поводу мониторинга окружающей среды и выразила надежду, что отношения между двумя судами будут расширяться и развиваться во всех областях, представляющих взаимный интерес.