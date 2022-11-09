Тегеран, 9 ноября 2022, 09:29 — REGNUM Генеральный директор Sina Energy Gostar Holding, аффилированного с фондом «Мустазафан», Мохаммад Зияр заявил, что холдинг планирует построить трубопровод для транспортировки нефтепродуктов при поддержке российских компаний. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
По данным фонда «Мустазафан», Мохаммад Зияр указал на некоторые детали документа, подписанного во время недавнего визита министра нефти Ирана Джавада Овджи в Россию с целью активизации сотрудничества в реализации нефтепровода Рафсанджан-Мешхед (снабжающего восточный энергетический рынок), известного как трубопровод «Табаш».