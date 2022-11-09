Тегеран, , 09:29 — REGNUM Генеральный директор Sina Energy Gostar Holding, аффилированного с фондом «Мустазафан», Мохаммад Зияр заявил, что холдинг планирует построить трубопровод для транспортировки нефтепродуктов при поддержке российских компаний. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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По данным фонда «Мустазафан», Мохаммад Зияр указал на некоторые детали документа, подписанного во время недавнего визита министра нефти Ирана Джавада Овджи в Россию с целью активизации сотрудничества в реализации нефтепровода Рафсанджан-Мешхед (снабжающего восточный энергетический рынок), известного как трубопровод «Табаш».

«Этот документ о сотрудничестве был подписан на заседании Совместной экономической комиссии Ирана и России между Sina Energy Gostar Holding и государственной компанией Promsyrieimport. На основе достигнутых договорённостей трубопровод Табаш должен быть построен совместно этими двумя компаниями», — отметил он.

«Основываясь на переговорах, этот 948-километровый трубопровод из Рафсанджана в Мешхед, наряду с двумя насосными станциями и тремя терминалами, будет построен в рамках контракта EPC +F в сотрудничестве с Sina Energy Gostar Holding и российской фирмой», — подчеркнул Зияр.