Челябинск, 9 ноября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Челябинске 10–11 ноября состоится межрегиональная конференция по сохранению и изучению башкирского языка. На нее соберутся педагоги из Курганской, Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Национально-культурной автономии башкир Челябинской области.

ИА REGNUM Челябинск

По замыслу организаторов, это мероприятие призвано помочь учителям повысить свои компетенции, а также передать свой педагогический опыт. Программу конференции разработал Башкирский педагогический университет им. М. Акмуллы. Его преподаватели и будут вести на конференции просветительскую работу. Всего на мероприятии ожидают почти 50 человек.

Челябинск не случайно был выбран в качестве места проведения конференции. По данным прошедшей в 2021 году переписи населения, в Челябинской области проживают более 162 тысяч башкир. Среди других регионов России это второй регион по их численности после собственно Башкирии.