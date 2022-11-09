Искитим, Новосибирская область, 9 ноября 2022, 08:04 — REGNUM В городе Искитиме в Новосибирской области в результате наезда легкового автомобиля на женщину с двумя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По информации полиции, трагедия произошла в городском микрорайоне Подгорном.
Двухлетняя девочка, находившаяся на руках у матери, погибла на месте происшествия. 37-летняя женщина и её четырёхлетняя дочь были экстренно доставлены в больницу. Информации об их состоянии на данный момент нет.
Отмечается, что по результатам проведённого на месте освидетельствования водителя состояние опьянения не установлено.
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