Тегеран, , 09:26 — REGNUM Критикуя проведение последовательных встреч по сирийскому химическому оружию, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что такие встречи усиливают подозрения в том, что они являются политически мотивированными. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 8 ноября.

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Посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани раскритиковал проведение последовательных заседаний Совета Безопасности по химическому оружию Сирии, сославшись на полное сотрудничество страны в этой области.

Он отметил, что Исламская Республика Иран решительно осуждает применение химического оружия кем бы то ни было, где бы то ни было и при любых обстоятельствах, считая этот акт явным нарушением международного права.

«Мы считаем, что любое расследование применения химического оружия должно быть беспристрастным, профессиональным, заслуживающим доверия и объективным. Кроме того, такое расследование должно полностью соответствовать процедурам Конвенции о запрещении химического оружия», — сообщил иранский посланник.

По его словам, политизация Конвенции по химическому оружию ставит под угрозу доверие к международной организации и самой конвенции.