Херсон, 9 ноября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Заявление заместителя главы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова о битве на, активно комментируют в социальных сетях. Люди переживают за наших солдат и призывают не жалеть киевских фашистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Держитесь ребята. Мы с вами», — пожелала Елена Ларина.

«Держитесь! Рано или поздно этот ужас закончится!» — поддерживает Светлана.

«Победа будет за нами! Фашистов нужно уничтожить» — призывает Марк.

«Господи, помоги нашим мальчикам! Держитесь, мы с вами. Вернее, мы — за Вами. Спасибо, что сражаетесь за наше общее будущее, за Родину…» — поддерживает Александра Добрицкая.

«Ну что, пора, не пора ударить по центрам принятия решения и обезглавить фашистскую гидру? Может, уже хватит гуманизма по отношению к нацикам?» — спрашивает Руслан Мамлеев.

«Парни, не должно быть никакой жалости — это нацисты и у них нет ничего человеческого, гоните, бейте и чем больше, тем лучше», — призывает Татьяна Канайкина.

«Процесс планового точечного отключения укротеррористов ВСУ успешно запущен», — считает Алексей Степанов.

«Более чем уверена, что это будет очередная попытка, и причём — неудачная. У ВСУ сейчас только такие», — поделилась мнением Алёна Буланова.

«Господи, помоги нашим воинам! Спаси и сохрани!» — напутствует Елена Данилова.

Напомним, о том, что 9 ноября началась битва на Снигиревском участке фронта, известил в своём телеграм-канале заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, укронацисты предприняли разведку боем на трёх участках: Посад-Покровском, Бериславском и Снигиревском. И если на первых двух противник понёс потери и отступил, то на Снигиревском участке фронта с утра развязались тяжёлые бои.

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