Тегеран, 9 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Командующий пограничной охраной Объединенного штаба Ирана генерал Ахмад-Али Гударзи заявил, что бригада пограничников, дислоцированная в районе Джакигур (провинция Систан и Белуджистан), обнаружила большое количество незаконного оружия и боеприпасов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Генерал, что партия была хитро спрятана в топливном баке бензовоза Toyota, который был обнаружен и конфискован в ходе спецоперации.

Посетив терминал пограничной охраны Джекигур в Систане и Белуджистане, командующий пограничной охраной далее уточнил, что партия включала 85 поясных кольтов военного образца, а также значительное количество снарядов и патронташей, которые были конфискованы силами безопасности Исламской Республики, при этом водитель бензовоза был также арестован.

«Это была 3-я партия оружия и боеприпасов, которая была обнаружена и конфискована пограничниками в Систане и Белуджистане после социальных волнений», — отметил он.