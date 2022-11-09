Сараево, , 09:13 — REGNUM Мужская сборная Ирана по волейболу обыграла США со счетом 3:0 на чемпионате мира в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 8 ноября.

Волейбол (сс) KeithJJ

Иранская сборная под руководством главного тренера Хади Резаи провела успешную игру против американской команды в своем втором матче на текущем турнире.

Сборная Ирана выиграла первый сет со счётом 25-18, второй — 25-15 и третий — 25-17.

Ранее мужская сборная Ирана обыграла команду Хорватии на групповом этапе чемпионата мира по волейболу.

Напомним, если сборная Ирана по волейболу победит в полуфинальном матче, она получит право участвовать в Паралимпийских играх в Париже.