Хабаровск, , 07:49 — REGNUM Гуманитарную помощь от мэрии Хабаровска и общественной организации «Боевое братство» получат более 130 семей военнослужащих, погибших в Сирии, Афганистане, на Кавказе, а также в ходе спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Овощи для семей Хабаровска Мэрия Хабаровска

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Закуплено несколько тонн продуктов: 5 тонн картофеля и 4 тонны капусты.

«Продукты питания будут доставлены семьям, чтобы они видели заботу, чтобы чувствовали, что их не оставили вниманием, что мы о них помним», — рассказал руководитель хабаровского регионального отделения «Боевого братства» Сергей Дёмин.

Кроме овощей, в ближайшее время закупят 2,5 тонны свежемороженой рыбы, а также крупы, сгущенное молоко и другие продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, участвовавшие в спецоперации на территории б. УССР забайкальские бойцы Олег Литвинцев и Сокто Михайлов прибыли из госпиталя Москвы домой.