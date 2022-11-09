Тегеран, , 09:08 — REGNUM Первая леди Зимбабве Ауксиллия Мнангагва заявила, что страна придает особое значение развитию двусторонних связей с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаг Зимбабве Harvey Barrison

Мнангагва заявила в Тегеране на встрече с министром труда и социального обеспечения Ирана Солатом Мортазави, что проведение встречи с иранским министром и посещение министерства является стратегически важным мероприятием.

Отметив, что обе страны находятся под санкциями, Мнангагва далее заявила, что новые технологии, а также развитие и рост в Иране могут стать стимулом для дальнейшего взаимодействия.

Первая леди Зимбабве также подчеркнула, что ее страна нуждается в поддержке Исламской Республики Иран и рассматривает эту поддержку как способ победить санкции и развивать свою экономику.

Она сообщила, что Исламская Республика Иран имеет хороший опыт борьбы с санкциями и смогла продвинуться в области производства, опираясь на внутренние возможности.

Министр труда и социального обеспечения Ирана Солат Мортазави со своей стороны заявил, что благодаря проведению 9-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между Исламской Республикой Иран и Республикой Зимбабве, отношения между двумя странами получат дальнейшее развитие во всех измерениях, особенно в экономической сфере.