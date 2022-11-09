В Иране назвали источники финансирования беспорядков
Тегеран, 9 ноября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Аббас Голру 8 ноября заявил, что некоторые иностранные организации являются источниками финансирования беспорядков в Исламской Республике Иран. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.
Далее он подчеркнул, что противники преследуют цель поставить под угрозу национальные интересы Ирана.
План беспорядков составлен из-за пределов страны, поскольку враги не хотят видеть могущественный Иран в регионе, отметил парламентарий.
Ссылаясь на повышение уровня экономических взаимодействий Ирана с государствами региона и стратегические соглашения с Китаем и Россией, законодатель отметил, что расширение отношений Тегерана в мире и регионе обеспокоило Вашингтон и побудило американских чиновников использовать любые инструменты для изоляции Ирана.