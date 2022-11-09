Тегеран, 9 ноября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Аббас Голру 8 ноября заявил, что некоторые иностранные организации являются источниками финансирования беспорядков в Исламской Республике Иран. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

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«Всякий раз, когда враги чувствуют, что иранская нация находится на пути прогресса, они пытаются препятствовать росту Исламской Республики», — отметил парламентарий.

Далее он подчеркнул, что противники преследуют цель поставить под угрозу национальные интересы Ирана.

«В течение последних лет они разрабатывали различные сценарии против Исламской Республики, но каждый раз терпели неудачу», — сообщил Голру.

План беспорядков составлен из-за пределов страны, поскольку враги не хотят видеть могущественный Иран в регионе, отметил парламентарий.

Ссылаясь на повышение уровня экономических взаимодействий Ирана с государствами региона и стратегические соглашения с Китаем и Россией, законодатель отметил, что расширение отношений Тегерана в мире и регионе обеспокоило Вашингтон и побудило американских чиновников использовать любые инструменты для изоляции Ирана.