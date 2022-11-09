Куньмин, Китай, 9 ноября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Объем грузоперевозок по железной дороге Китай — Лаос превысил отметку в 10 млн тонн после увеличения пропускной способности дороги в течение нескольких месяцев подряд с момента ее запуска в декабре прошлого года, сообщает 9 ноября газета Global Times.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

Запуск транспортной линии протяженностью 1035 км стал ответом на необходимость модернизации логистики не только между Китаем и Лаосом, но и во всем регионе в целом, а увеличение пропускной способности является прямым свидетельством ее успеха, отмечает оператор China Railway Kunming Bureau Group.

На данный момент 25 городов и провинций Китая открыли транспортные линии для грузовых поездов Китай — Лаос, и количество отправляемых поездов в обе стороны увеличилось с одного поезда до шести поездов в день, по данным Kunming Bureau Group.

Скорость движения грузовых поездов направления «Ланьцан — Меконг Экспресс» составляет 120 км/ч. Проезда отправляются с западного вокзала Ванцзяин в Куньмине на юго-западе Китая и прибывает во Вьентьян, столицу Лаоса, через 26 часов.

Поезда являются более эффективными с точки зрения транспортировки и могут обеспечить надежное время прибытия. Грузы, доставляемые поездами из Китая, теперь охватывают страны Юго-Восточной Азии, включая Лаос, Таиланд, Мьянму и Камбоджу. Объем поставляемых товаров также увеличился с более чем 100 видов до более чем 1200: начиная от электронных устройств и заканчивая фруктами. При этом объем трансграничной торговли превысил 12 млрд юаней ($1,66 млрд).