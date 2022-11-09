Орск, Оренбургская область, 9 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Все школы города Орска Оренбургской области 9 ноября перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщает ORSK. RU с ссылкой на пресс-службу мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Причиной изменения формата стали сообщения о минировании зданий образовательных учреждений. В администрации муниципалитета подчеркнули, что решение о «дистанте» принимается ежедневно, исходя из ситуации.

Также с 9 ноября до особого распоряжения на дистанционное бучение студентов переведён Орский гуманитарно-технологический институт. Причиной назван также поток ложных анонимных террористических угроз.