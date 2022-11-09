Тегеран, 9 ноября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Запад использует беспорядки и бунты для того, чтобы нанести ущерб экономике Ирана, прибегая к гибридной и мягкой войне, однако он заведомо потерпел неудачу благодаря проницательности иранской нации, заявил депутат Исламской Республики Реза Тагипур Анвари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Депутат рассказал, что взгляд на историю Исламской революции показывает, что всякий раз, когда организации и должностные лица Исламской Республики предоставляли единые программы для роста и прогресса, враги прибегали к гибридной и мягкой войне, чтобы встать на пути развития страны.

«Жесткая война против Ирана обошлась бы очень дорого Западу, в частности США и Израилю», — сообщил законодатель, отметив, что после военных неудач в Афганистане, Ливии и Ираке они включили в свою повестку дня мягкую войну против Ирана.

«Мы были свидетелями аспектов гибридной и мягкой войны в последние недели на фоне беспорядков, противники исламского истеблишмента нацелились на иранское общество через беспорядки, чтобы негативно повлиять на экономику Ирана», — подчеркнул он.

«Одним из примеров гибридной и мягкой войны являются экономические санкции, которые были наложены на иранскую нацию более 13 лет назад», — заявил иранский депутат, отметив, что такое ограничение могло бы ослабить любую страну, однако иранцы решительно выступили против жестоких и незаконных санкций.

Иранский депутат далее указал на членство Ирана в международных организациях и договорах, отметив, что одним из способов противостоять заговорам и гибридной войне является расширение отношений и региональной дипломатии через членство в таких блоках, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).