Зея, Амурская область, 9 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Жителя Зеи в Амурской области поместили в следственный изолятор за нападение на сотрудников госавтоинспекции. Правоохранители пытались задержать мужчину за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Цитата из к/ф «Прорубь». Реж. Андрей Сильвестров. 2017. Россия Задержание

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Амурчанин пытался скрыться от представителей ГИБДД и вёл себя агрессивно. Одного из инспекторов он ударил, сломал ему ребро. Нарушитель также нападал на другого сотрудника правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Следствие ходатайствует об аресте мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года житель Амурской области не справился с управлением во время гололёда и вылетел на встречную полосу. В ДТП пострадал инспектор ГИБДД, была повреждена служебная машина.