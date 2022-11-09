Оттава, , 07:46 — REGNUM Сервис в канадских кафе, магазинах, госучреждениях и других местах назвал «ужасным» беженец с территории б. УССР. Об этом 8 ноября сообщил местный портал Narcity.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Молодой человек приехал в Канаду около полугода назад и опубликовал в социальных сетях жалобу, которая привлекла внимание журналистов портала. По мнению беженца, сервис в Канаде «ужасный» и с ним, по словам мужчины, согласны все приехавшие с ним коллеги и друзья.

Как утверждает беженец, в магазинах, кафе, госучреждениях и в других общественных местах, где предоставляются какие-либо услуги, в Канаде сервис значительно хуже, чем у него на родине.

«И говоря «хуже», я имею в виду, что это намного медленнее, все медленнее», — поясняет беженец.

По мнению молодого человека, в Канаде все слишком «расслаблены» и такое отношение сохраняется и к клиенту. Как пример, беженец привёл заказ кофе, который приходится ждать десять минут. Так долго, утверждает беженец, ему на родине не приходилось ждать простой заказ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Канаде рассказали о сложностях, возникших у беженца с территории б. УССР из-за статуса временного резидента.

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