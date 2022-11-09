Чебоксары, 9 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии, которого суд признал виновным в оформлении займ а на коллегу. Фигурант уголовного дела получил условный срок за мошенничество, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Перед судом предстал бывший сотрудник отдела кадров исправительной колонии № 4 УФСИН России по Чувашии. Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года, имея по службе доступ к паспортным данным сотрудников колонии, он воспользовался персональными сведениями коллеги и для оформил на него займ в микрофинансовой организации.

Правоохранители выяснили, что кредит был оформлен через онлайн-сервис, полученными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

По результатам служебной проверки фигуранта уголовного дела уволили со службы по отрицательным основаниям.

Экс-сотрудника колонии признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), назначив один год условно с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в силу.

Напомним, что ранее в Чувашии вынесен приговор экс-директору центра социального обслуживания в Красноармейском районе. Его признали виновным в присвоении средств подопечных, назначив условный срок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве задержали «руководителя агентства недвижимости» из Чувашии, которого подозревают в мошенничестве, ущерб оценивается в 6,5 млн рублей. Правоохранители полагают, что он брал деньги у друзей якобы на покупку и перепродажу квартир.

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