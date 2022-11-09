Париж, , 07:48 — REGNUM Корабль OceanViking, на борту которого находятся 234 мигранта, направился к берегам Франции после отказа властей Италии принимать судно в своих портах, сообщает французская благотворительная организация SOS Mediterranee.

Беженцы Vito Manzari

В заявлении отмечается, что многие из этих людей находятся в море уже 18 дней. Ранее четыре корабля с мигрантами попытались причалить к итальянскому побережью, чтобы высадить людей. Однако разрешение получили только два судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября средства массовой информации распространили сведения о том, что центр по приему мигрантов на итальянском острове Лампедуза вновь переполнен.

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