Пермь, 9 ноября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Куратором единого центра помощи мобилизованным Пермского края назначен Константин Строгий. Он уже приступил к координации центра, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Константин Владимирович — офицер с боевым опытом, служил в «горячих точках», много лет работал в правоохранительных органах, грамотный юрист. Он уже наладил прямой контакт со всеми командирами учебных частей, где находятся наши земляки», — отметил глава региона.

По поручению губернатора куратор единого центра помощи мобилизованным Прикамья с 9 ноября совершит поездки в Елани и Тюмень. Он проверит, как идёт боевое слаживание, узнает потребности мобилизованных резервистов. По словам Дмитрия Махонина, потребности меняются. В частности, вопросы с вещами и экипировкой отступают на второй план, теперь есть запросы на всё то, что необходимо для слаженной работы подразделений уже в зоне СВО.

Единый центр помощи мобилизованным и их семьям работает на базе пермского Дома офицеров. Здесь же действует общий пункт сбора гуманитарной помощи со всего Пермского края. В ближайшее время на этой же площадке организуют консультации представителей военкомата и минсоцразвития.