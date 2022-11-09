Красноярск, , 09:23 — REGNUM Ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской и Курской битв Борису Ивановичу Быстрову 7 ноября 2022 года исполнилось 99 лет. С днём рождения ветерана поздравили сотрудники следственного отдела по Свердловскому району Красноярска Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Ветерана Великой Отечественной войны Бориса Ивановича Быстрова поздравили с днём рождения krk. sledcom.ru

Борис Быстров родился в Красноярске в 1923 году. В декабре 1941 года его в возрасте 18 лет призвали в ряды Красной армии и направили в Киевское училище связи. В августе 1942 года он вошёл в состав 97-й строительной бригады в должности связиста третьей батареи. Через месяц бойца направили на фронт. В составе 64-й армии он участвовал в Сталинградской битве с первого до последнего дня.

После Сталинградской битвы принимал участие в битве под Курской дугой. Борис Иванович освобождал Белгород, Харьков, Румынию, Австрию, Венгрию и Чехословакию.

В Красноярск вернулся в 1947 году. Более 25 лет проработал на заводе «Красмаш», затем был учебным мастером в Аэрокосмической академии. Награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в октябре 2022 года поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Фёдоровну Борисову.

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