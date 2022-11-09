Челябинск, , 09:50 — REGNUM В Челябинской области зафиксирован рост реализации основных видов сельскохозяйственной продукции. Об этом 9 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной Контрольно-счётной палате.

Пшеница (урожай) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Всего за январь–сентябрь сельхозпроизводители реализовали 200,3 тыс. тонн зерна. Это на 29,9% больше, чем в таком же периоде 2021 года. Скота и птицы в живом весе было продано 315,9 тыс. тонн.

При этом продажи молока сократились на 9,1%. Его продали 106 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году аграрии Челябинской области собрали рекордный урожай зерна. Это было достигнуто за счёт увеличения посевных площадей.