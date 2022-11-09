Горно-Алтайск, , 09:22 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил медаль «За отвагу» участнику специальной военной операции Мергену Аскашеву из Улаганского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Медаль «За отвагу» Георгий Долгопский

Руководитель региона встретился с ним в военном госпитале в Новосибирске, где военнослужащий проходит лечение после ранения. По словам Хорохордина, боец чувствует себя хорошо, ощущает поддержку жителей республики.

«Вручил ему медаль «За отвагу», которой Мерген награжден за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Он передал привет всем землякам и записал небольшое обращение нашим мобилизованным, которые сейчас проходят боевое слаживание в месте сбора пополнения», — написал он в своём телеграмм-канале.