Горно-Алтайск, 9 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил медаль «За отвагу» участнику специальной военной операции Мергену Аскашеву из Улаганского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Долгопский Медаль «За отвагу»

Руководитель региона встретился с ним в военном госпитале в Новосибирске, где военнослужащий проходит лечение после ранения. По словам Хорохордина, боец чувствует себя хорошо, ощущает поддержку жителей республики.

«Вручил ему медаль «За отвагу», которой Мерген награжден за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Он передал привет всем землякам и записал небольшое обращение нашим мобилизованным, которые сейчас проходят боевое слаживание в месте сбора пополнения», — написал он в своём телеграмм-канале.