Учжэнь, Китай, , 07:47 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин в своём послании участникам Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне (восточная провинция Чжэцзян) призвал международное сообщество к укреплению диалога и сотрудничества ради построения более справедливого, открытого и безопасного киберпространства. Текст послания, зачитанного на проходящей 9 ноября церемонии открытия форума, приводит Центральное телевидение Китая.

Си Цзинпин

Си Цзиньпин «Перед лицом возможностей и вызовов, связанных с цифровизацией, международное сообщество должно укреплять диалог и обмены, углублять практическое сотрудничество, совместно выстраивать более справедливое, разумное, открытое и инклюзивное, безопасное и стабильное, а также динамичное киберпространство».

По словам китайского лидера, цифровые технологии стали ведущей силой мировой научно-технической революции и главным фактором изменений в промышленности. Одновременно они всё больше встраиваются в процессы социального и экономического развития, меняют не только способы производства и управления, но также сам образ жизни. И Китай намерен «совместно со всеми странами мира» двигаться по пути цифрового развития, «основанного на общих цифровых ресурсах, энергичной цифровой экономике, точном и эффективном цифровом управлении, процветающем развитии цифровой культуры, сильной цифровой безопасности, взаимной выгоде в сотрудничестве в цифровой среде».

В проходящей в Учжэне с 9 по 11 ноября конференции примут участие (очно и в режиме онлайн) порядка двух тысяч представителей государственных ведомств, деловых и научных кругов, международных и общественных организаций, экспертов из 120 стран и регионов мира. Мероприятие проходит под девизом «совместное построение цифрового мира и создание цифрового будущего, совместная работа по созданию сообщества единой судьбы в цифровом пространстве».