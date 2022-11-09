Владивосток, , 07:49 — REGNUM Тёплые вещи и письма со словами поддержки от жителей Приморского края получат военнослужащие 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и 5-й Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии, которые находятся на передовой. Министр культуры и архивного дела региона Елена Бронникова передала связанные во время краевой акции «Приморье Zа наших. Шаг к Победе!» изделия представителям воинских частей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Тёплые носки для солдат Денис Абрамов © ИА REGNUM

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В патриотической акции приняли участие около 3 тыс. рукодельниц, которые связали более 5 тыс. пар носков.

«В каждую пару вложено послание для бойца с телефонами мастеров и письмо или открытка со словами поддержки. Мы передали порядка 1200 пар носков 5-й армии и 155-й бригаде, отвезем ещё для мобилизованных в Сергеевский гарнизон и передадим отряду «Тигр». В посылки дополнительно вложили закупленные для воинов общеукрепляющие витамины и медикаменты", — рассказала Елена Бронникова.

Также теплые подарки планируют отправить в отдельный ремонтно-восстановительный батальон «Арсеньевский» и другие воинские части Приморья.

Отмечается, что свой вклад внесли и представители татаро-башкирской региональной общественной организации «Дуслык». Они приобрели и передали тепловые пушки и спальные мешки морпехам.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетил учебный центр мобилизованных, поговорил с командирами воинских частей.