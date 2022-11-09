Улан-Удэ, 9 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Бурятии руководителю одного из подразделений частного охранного предприятия предъявлено обвинение в превышении полномочий и принуждении свидетелей к даче ложных показаний. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Цитата из к/ф «Бойцовский клуб». Реж. Дэвид Финчер. 1999. США — Германия Бой

55-летний мужчина отвечал за организацию работы групп быстрого реагирования. По версии следствия, новых сотрудников он заставлял принимать участие в спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. Новичок должен был принять участие в трёх боях по две минуты, в которых правил не существовало.

25 августа очередной бой 21-летнего сотрудника с тремя более тренированными соперниками в спортзале завершился гибелью молодого человека из-за многочисленных повреждений головы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

«Зная об этом, обвиняемый путем шантажа и угроз принуждал подчинённых работников давать ложные показания о том, что потерпевший в спортивном зале не участвовал в спаррингах и потерял сознание после обычных физических упражнений», — отметили в ведомстве.

Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств, на основании которых мужчина был задержан и заключён под стражу. Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ.