Майами, США, , 07:48 — REGNUM Тропический шторм «Николь» перерастет в ураган первой категории по мере приближения к побережью американского штата Флорида, передает телеканал ANC News.

Ураган Cpb.gov

Ожидается, что циклон ударит по полуострову в ночь с 9 на 10 ноября. В связи с наступлением шторма в 14 округах Флориды будут закрыты школы.

Кроме того, жителей некоторых районов в округах Палм-Бич и Волусия обязали эвакуироваться. Также приостановит свою работу международный аэропорт «Орландо». Компания Florida Power & Light призвала клиентов подготовиться к перебоям с электроснабжением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 34 из 67 округов Флориды было объявлено чрезвычайное положение.

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