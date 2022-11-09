Екатеринбург, 9 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Свердловской области молодые педагоги получат единовременную выплату. Её размер составит от 35 до 50 тыс. рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Для получения выплаты необходимо трудоустроиться в школу в год выпуска из учебного заведения. Кроме того, договор со школой должен быть заключён минимум на три года. В таком случае молодые специалисты в городских школах смогут расчитывать на выплату в 35 тыс. рублей, педагоги из сельских школ — на 50 тыс. рублей.

Выплаты произведут из регионального бюджета. Предполагается, что деньги получат около 800 учителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выплаты классным руководителям Свердловской области выделили 7 млрд рублей. Средств должно хватить для произведения выплат до 2024 года.