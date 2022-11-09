Чебоксары, , 09:18 — REGNUM В Чувашии потребительский кооператив вышел с банкротным иском в отношении общества «Финрезерв», заявив о задолженности в размере более 11,9 млн рублей. Это следует из картотеки Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии https://kad.arbitr.ru/

По данным картотеки, крупную сумму задолженности указал в иске заявитель в лице некоммерческого кооператива «Юлташ», который, как может следовать из открытых данных, является банкротом. Ответчиком указано ООО «Финрезерв».

Заявитель просит суд признать общество банкротом, указав исковые требования в размере 11 927 900 рублей. Дело пока не принято в производство.

По последним данным ЕГРЮЛ, ООО «Финрезерв» зарегистрировано в августе 2016 года в Цивильском районе Чувашии с уставным капиталом в 20 тыс. рублей. Заявленный основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Кроме того, в суд вышло общество «Компания «ЛиК», требуя признать банкротом ООО «ЭКСПО», обе компании — из Чебоксар. Заявитель хочет взыскать 1 519 605 рублей 82 копейки.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии https://kad.arbitr.ru/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии агрофирма подала банкротный иск в отношении сельскохозяйственной компании, указав задолженность в размере 18 млн рублей.

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