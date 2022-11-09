Москва, , 09:20 — REGNUM Арбитраж Москвы 19 декабря 2022 года планирует рассмотреть исковое заявление некоммерческой организации, учрежденной в 2003 году киевским министерством культуры. В споре с налоговым органом истец пытается оспорить решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Суд уже отказал в обеспечительных мерах в виде приостановки действия решения, которое касается недвижимости, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск некоммерческой организации в форме частного учреждения «Национальный культурный центр Украины в г. Москве» к межрайонной ИФНС № 46 по Москве был подан в конце октября 2022 года. Дело принято судьей Уточкиным.

Организация, учрежденная в январе 2003 года киевским министерством культуры, требует признать незаконным решение о внесении в ЕГРЮЛ записи ГРН 2 227 709 781 363.

Из ходатайства о наложении обеспечительных мер известно, что запись касается недвижимого имущества, но пока детали не раскрываются.

В 2021 году департамент горимущества Москвы дважды судился с центром, пытаясь взыскать долги за аренду земли. Из материалов другого дела известно, что центр ранее сдавал в аренду нежилые помещения, что, в том числе, и приносит ему доход.