Биробиджан, , 07:49 — REGNUM В Еврейской автономии оснащают фельдшерско-акушерские пункты. Для них приобретут более 1270 единиц мебели и оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе правительства региона.

Медицинское оборудование Rosatom.ru

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Помимо этой партии в ближайшее время сформируют документацию для новой закупки, по которой в ФАПы поставят ещё порядка 500 наименований необходимого оснащения. Помимо мебели, покупать будут электрокардиографы, дефибрилляторы, ультрафиолетовые облучатели, гинекологические кресла и другое оборудование.

Модульные фельдшерско-акушерские пункты появляются во всех районах области, они призваны обеспечить жителей отдалённых от Биробиджана населённых пунктов качественной медпомощью. Губернатор региона Ростислав Гольдштейн считает модернизацию системы здравоохранения региона одной из приоритетных задач правительства области.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2022 года ситуация с оказанием медицинской помощи жителям Еврейской автономной области была катастрофической. Долги главной региональной больницы достигли 270 млн рублей. В сосудистом центре отсутствовали основные препараты, необходимые для лечения профильных заболеваний, ангиограф простаивал без расходных материалов. В роддоме не было неонатологов, не хватало акушеров, а из хирургии уволились все хирурги.