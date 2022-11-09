Чебоксары, 9 ноября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Чувашии коммерческая организация оплатила 500 тыс. рублей штрафа за передачу денег другой фирме для организации закупок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

По данным надзорного ведомства, с апреля 2015 года по декабрь 2018 года руководитель компании «ТехИнструментСнаб» передавал деньги должностному лицу другой коммерческой организации. В прокуратуре отмечают, что всего было передано более 300 тыс. рублей.

«Средства в виде коммерческого подкупа передавались для организации систематических закупок необходимых товаров именно у возглавляемого им предприятия, а также с целью сохранения регулярного объёма поставок товаров», — говорят правоохранители.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение»). В ведомстве сообщают, что решением суда компания оштрафована на 500 тыс. рублей, штраф оплачен в полном объёме.

Правоохранители добавляют, что ранее директор организации привлечён к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

Напомним, в апреле 2022 года стало известно, что в Чувашии дорожно-строительная организация оштрафована на 500 тыс. рублей за передачу денег конкуренту для неснижения аукционной цены контракта.

Подробнее: Чувашская компания получила крупный штраф за подкуп конкурентов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах за коммерческий подкуп осуждён руководитель дорожной компании. Калининский районный суд назначил ему 450 тыс. рублей штрафа.

Подробнее: Бизнесмена в Чувашии уличили в коммерческом подкупе конкурента