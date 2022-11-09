Карабаш, Челябинская область, 9 ноября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Карабаше Челябинской области на пост главы города претендуют три человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По данным конкурсной комиссии, среди них врио главы города Станислав Афанасенко, временно неработающий Вячеслав Коробейников и руководитель управления финансов горадминистрации Ирина Забнина. Как пишет «Первое областное «, сейчас члены комиссии приступили к проверке предоставленных кандидатами документов. Затем вопрос о назначении нового главы рассмотрит городское собрание депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября теперь уже прежний градоначальник Олег Буданов объявил о своём уходе в отставку. Город он возглавлял с 2015 года. Новым местом его работы стал автомобильный завод «Урал».