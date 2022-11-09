Гавана, 9 ноября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил своего боливийского коллегу Луиса Арсе с двухлетием пребывания в должности. Соответствующую запись он сделал в своём аккаунте в Twitter.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

«Прими, дорогой брат, братские поздравления и пожелания продолжать с новыми успехами путь демократической и культурной революции братского Многонационального Государства Боливия», — написал Диас-Канель.

Луис Арсе был избран 8 ноября 2020 года, набрав 55,11% голосов избирателей.