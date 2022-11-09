Манила, 9 ноября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. По меньшей мере 159 человек погибли в результате удара тропического шторма «Налджи» по Филиппинам, сказано в отчете Национального совета страны по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Ураган

Ранее сообщалось о 158 жертвах. Еще 147 человек получили ранения. Кроме того, 30 жителей архипелага пропали без вести.

Всего «Налджи» затронул более 5,29 млн человек. При этом 1,11 млн жителей Филиппин, которые были вынуждены покинуть свои дома, продолжают находиться в 214 эвакуационных центрах.

Стихия повредила 48,24 тыс. домов и уничтожила более 4,98 тыс. зданий. Также повреждены 525 дорог и 130 мостов. Нарушена работа 9 аэропортов и 121 морского порта Филиппин. В 522 филиппинских городах объявлен режим бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября власти американского штата Флорида объявили чрезвычайное положение в 34 из 67 округах региона из-за приближения тропического шторма «Николь».