Канберра, , 07:02 — REGNUM Картины американского художника, классика поп-арта Энди Уорхола попытались испачкать краской экоактивисты в Национальной галерее Австралии в Канберре. Об этом 8 ноября сообщает местное агентство AAP.

Австралия

Протестующие против изменений климата попытались измазать краской ценный экспонат современного искусства: полотна Уорхолла под общим названием «Банки с супом Кэмпбелл». В музее представлены десять полотен художника под таким названием.

Экоактивистам удалось измазать пять полотен из десяти синей краской. Сами картины при этом не пострадали, так как находятся под защитным стеклом. Отмечается, что один из вандалов попытался приклеить себя к картине, но его успели оттащить. Уточняется, что активисты состоят в объединении Stop Fossil Fuel Subsidies, которое выступает против поддержки со стороны государства газовой, нефтяной и угольной отраслей.

Напомним, это не первое нападение экоактивистов на шедевры кисти всемирно известных художников. Так, вандалы облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, а в музее Орсе в Париже активистка попыталась приклеить лицо к картине Ван Гога.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр культуры Франции Рима Абдул Малак «осуждает как по существу, так и по форме» действия активистов-экологов.

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