Находка, Приморский край, 9 ноября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Находке Приморского края 9 ноября в 10:42 спасателям поступило сообщение о задымлении в школе по адресу Находкинский проспект. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школа

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Через 4 минуты на место прибыли пожарные. Ученики и сотрудники школы, всего 620 человек, самостоятельно вышли из здания.

На момент прибытия пожарных возгорание электрощитка около 0,5 кв. метров ликвидировано сотрудниками школы. Погибших и пострадавших нет.

Было задействовано восемь единиц пожарной техники и 32 человека личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, огнём охвачены 350 квадратных метров здания рынка в Облучье Еврейской автономной области. По предварительным данным, на пожаре никто не пострадал.