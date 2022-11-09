Благовещенск, , 06:59 — REGNUM Два автомобиля полностью провалились в глубокую яму на дороге в Благовещенске. Дыра была настолько большой, что полностью вместила обе машины, одна из них перевёрнута колёсами вверх. Фото с места инцидента распространяют в соцсетях.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

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ЧП произошло возле улиц Октябрьская и 50 лет Октября. Предполагается, что машины упали из-за плохой освещённости. Яма была огорожена. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Санкт-Петербурге в яму с кипятком провалилась иномарка. Её водитель скончался от полученных травм через несколько дней.