Санкт-Петербург, , 07:05 — REGNUM Новейший большой гидрографический катер (БГК) «Анатолий Князев» проекта 19 920 «Баклан», построенный для нужд Балтийского флота (БФ) на Окской судоверфи, вышел в море для проведения государственных испытаний. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба ЗВО «Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем катера и членами государственной приёмной комиссии проводят манёвренные и скоростные испытания, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств».

«Анатолий Князев» после завершения государственных испытаний будет включён в состав гидрографической службы Балтийского флота.

Суда этого класса обеспечивают лоцманскую проводку и лидирование подводных лодок. Ими также выполняются обслуживание и ремонт береговых и плавучих средств навигационного оборудования, различные гидрографические работы, доставка специального оборудования, грузов и личного состава на удалении до 1000 морских миль.

Катер получил имя в честь Анатолия Князева, который был организатором и участником арктических испытаний созданного в СССР первого высокоширотного навигационного комплекса. Испытания проводились во время похода советской атомной подводной лодки к Северному полюсу в 1963 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на морских полигонах Балтийского флота начались заводские ходовые испытания большого гидрографического катера «Анатолий Князев» проекта 19 920 «Баклан», разработанного в нижегородском КБ «Вымпел».

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