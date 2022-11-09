Бразилиа, 9 ноября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Проигравший на президентских выборах Жаир Болсонару станет почетным президентом Либеральной партии и кандидатом на выборах лидера страны в 2026 году в Бразилии. Об этом заявил журналистам лидер партии Вальдемар Кошта Нету, пишет издание Carta Capital .

Gov.br Жаир Болсонару

«Конечно, кандидатом в мэры [города Рио-де-Жанейро] он не будет. Скорее всего, я не сомневаюсь в этом, он будет нашим кандидатом в президенты в 2026 году», — сказал Нету.

По его словам, Либеральная партия «не откажется от своих знамён и идей» и «будет противостоять» избранному президенту Луису Инасиу Луле да Силве: «Болсонару — наш капитан, мы будем следовать за ним, куда бы он ни пошел».