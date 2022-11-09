Пекин, 9 ноября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Всекитайская ассоциация журналистов (ACJA) 8 ноября объявила победителей 32-й премии China Journalism Award и 17-й премии Changjiang Taofen Award, двух самых престижных журналистских премий в стране, сообщает агентство «Синьхуа».

snowyowls Здание «Синьхуа» в Пекина

В общей сложности 376 новостных материалов из средств массовой информации по всей стране получили в этом году премию China Journalism Award, в то время как 20 человек получили премию Changjiang Taofen Award.

Работы, отмеченные наградами, охватывали такие темы, как 100-летие основания Коммунистической партии Китая, защита черноземов и покойный китайский агроном Юань Лунпин, который также был известен как «отец гибридного риса». В ACJA скоро состоится церемония награждения победителей.