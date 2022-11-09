Москва, 9 ноября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Все регионы Дальнего Востока обеспечивают мобилизованных дополнительным обмундированием и выплачивают единовременно по 150 тыс. рублей. Об этом было доложено на очередном заседании совета округа под председательством полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Регионы постарались обеспечить военных всем необходимым для участия в спецоперации, экипировать их. Во многих лагерях подготовки я успел за это время побывать. Хочу поблагодарить и представителей Минобороны, и губернаторов. Работа ведётся квалифицированно», — сказал Трутнев.

На заседании также обсудили вопросы обеспечения экономической и общественной безопасности, реализацию нацпроектов и подвели итоги ВЭФ, который состоялся в сентябре во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин 8 ноября встретился с мобилизованными земляками в Чите. Бойцы рассказали о службе, выразили пожелания и поблагодарили жителей региона за поддержку.