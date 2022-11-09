Магадан, 9 ноября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Минсельхоз Магаданской области следит за ценами на ряд продуктов питания — сформирован запас на срок от двух месяцев до года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Колымы.

Попова Полина ИА REGNUM Молочные продукты

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«Ситуация на потребительском рынке области стабильна, соблюдается баланс спроса и предложения. Уровень запасов продовольствия на оптовых складах по состоянию на 1 ноября сохраняется на товары с ограниченными сроками хранения на уровне 2–2,5 месяца бесперебойной торговли, на товары с длительными сроками хранения (консервация) на уровне до одного года бесперебойной торговли», — пояснили специалисты.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в сентябре по отношению к предыдущему месяцу составил 100,25%. В сентябре отмечалось снижение цен на плодоовощную группу товаров: на картофель (−8,2%), капусту (−15%), лук репчатый (−12%), яблоки (−3,1%), бананы (−1,7%).

На некоторые продукты зафиксировано увеличение розничных цен. Рост отмечается на яйца, рыбу мороженую, рис, масло сливочное, сыры. Также отмечается рост цен на молочную продукцию. Основной причиной роста является увеличение стоимости молока в осеннее-зимний период.

Как сообщало ИА REGNUM, западные пользователи YouTube оказались удивлены ценами на продукты в России после восьми месяцев пребывания страны под санкциями.