Вашингтон, 9 ноября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Соединенные Штаты стремятся «снять сливки» с массовой продажи оружия другим государствам, поэтому США заинтересованы в продолжении конфликта на территории бывш. УССР. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной пресс-службой российской дипмиссии.

Минобороны России Анатолий Антонов

По его словам, Вашингтон своими действиями не пытается прекратить конфликт, наоборот, США заинтересованы в его затяжном характере. Дипломат указал, что Вашингтон получает множество экономических выгод от дальнейшей эскалации конфликта, который изматывает и Россию, и Европу.

«Стремление «снять сливки» за счёт массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного», — отметил Антонов.

Посол подчеркнул, что в конечном итоге США не смогут избежать ответственности за соучастие киевскому режиму в уничтожении мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал сохранить поддержку киевских нацистов даже в случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс. По его словам, даже в этом случае сохранится мощная поддержка киевского режима со стороны Вашингтона.