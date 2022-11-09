Вашингтон, 9 ноября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе американской энергетической корпорации Chevron в штате Калифорния, передает телеканал KTLA 5.

Niklas Freidwall Пожар

Объект находится в городе Эль-Сегундо. Предприятие перерабатывает до 269 тысяч баррелей нефти в день. Другие подробности случившегося не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в американском штате Джорджия произошел крупный пожар на химическом заводе, который находится в портовом городе Брансуике.