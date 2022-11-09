Москва, 9 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. На севере Москвы появится памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в культурной сфере.

Кастро и Хрущев в Москве, май 1963 года

«Открытие памятника запланировано в ноябре, ориентировочно 21-22 числа», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ожидается участие в церемонии президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Памятник будет установлен в районе Сокол — на площади Фиделя Кастро, расположенной на пересечении Новопесчаной улицы со 2-й Песчаной. Установка памятника была одобрена Мосгордумой в феврале 2022 года, а само открытие изначально планировалось провести 13 августа — в день рождения кубинского революционера.