Симферополь, , 09:10 — REGNUM Две киевские компании, похоже, задолжали за аренду земли в Крыму. Министерство имущественных и земельных отношений Крыма подало соответствующие иски в арбитраж, требуя долги с юрлиц, прописанных на территории бывш. УССР. Заявления пока судом не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Оба иска поступили в суд 8 ноября 2022 года. К предприятию с иностранными инвестициями «Амик Украина» на сумму 1 731 714,95 рубля, а к АО «Частное «ВФ Украина» — на 68 784,03 рубля. Детали пока не сообщались, но в 2016–2017 годах одно из них фигурировало в пяти исках администрации Симферополя и минземимущества Крыма. В основе последнего спора лежал договора аренды земельного участка площадью 0,4836 га от 2012 года для обслуживания автозаправочной станции.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации ряда активов республики, которые аффилированы с киевскими олигархами. Речь, в том числе, шла о многочисленных объектах недвижимости сети «Новацентр», связываемой с Александром и Галиной Герега, а также активах комбината «Стройиндустрия» (связывали с Давидом Жвания) и судостроительного завода «Залив» (возможно, связан с Константином Жеваго).

Читайте также: «Зарабатывать враги России в Крыму не будут» — чьи активы национализируют?