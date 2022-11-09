Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Действующий мэр американской столицы Вашингтона Мюриэл Боузер вновь одержала победу на выборах и переизбралась в третий срок. С соответствующим прогнозом выступил телеканал NBC News.

Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительному результату подсчета голосов, Боузер одерживает победу в борьбе за кресло мэра. Телеканал указывает, что впервые кто-то избирается третий раз подряд на эту должность. При этом в округе Колумбия, где находится столица США, ограничений на количество сроков для таких должностей отсутствует.

Напомним, 8 ноября в США проходят промежуточные выборы в американский Конгресс. Жителям страны необходимо выбрать 435 членов палаты представителей, а также около трети состава Сената США. Также в этот день проходят выборы губернаторов в 36 штатах и в трех заморских территориях.